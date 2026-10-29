Alayköy’de yasa dışı geçiş operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Alayköy’de yasa dışı yollarla Kıbrıs’ın güneyine geçmeye hazırlanan 8 kişi, polis operasyonuyla suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Alayköy Çöplük Bölgesi’nde operasyon gerçekleştirdi.

Polis, ağır bir suç işlemek amacıyla gizli ittifak kurdukları ve yasa dışı yollarla Kıbrıs’ın güneyine geçmeye hazırlandıkları belirtilen 8 kişiyi suçüstü yakalayarak tutukladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Mağusa’da hırsızlık

Mağusa’da bir işletme önündeki araç park yerinde bir şahsa ait valiz kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.A.(E-38), Derinya Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Korkutmak maksadıyla kanunsuz bıçak taşıyan şahıs tutuklandı

Mağusa’da dün bir apartmanın üçüncü katındaki koridorda, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.B.(E-19), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadıyla U.D.(E-19)’nin üzerine doğru salladı. M.B. tutuklanırken, söz konusu bıçak da emare olarak alındı.

Girne'de alkollü şahıs rahatsızlık vermekten tutuklandı

Girne’de kamuya açık bir yerde 264 miligram alkollü olan R.D.(K-24), yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.