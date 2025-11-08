DAÜ Tiyatro Topluluğu’ndan kahkaha ve duygu dolu “Temaşa Gecesi-3”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Tiyatro Topluluğu, 2025-2026 Akademik Yılı’nın ilk oyununu “Temaşa Gecesi-3” adıyla sahneledi. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve büyük ilgi gören “Temaşa Geceleri”nin üçüncüsü, DAÜ Aktivite Salonu’nda tiyatroseverlerle buluştu.

Üç skeçten oluşan oyunda, “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının klasik anlatısı modern bir bakış açısıyla hicvedilerek izleyicileri hem güldürdü hem de düşündürdü. “Kültür Şoku” adlı ikinci skeçte, üniversiteye yeni başlayan bir öğrencinin alışma sürecinde yaşadığı eğlenceli ve çarpıcı deneyimler sahneye taşındı. Gecenin finalinde yer alan “Cinayet” isimli oyun ise izleyicilere hem heyecan hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Tamamı DAÜ Tiyatro Topluluğu öğrencilerinin emeğiyle hazırlanan “Temaşa Gecesi-3”, iki gün boyunca seyircilerden tam not aldı. Kahkaha dolu anların yaşandığı gösteri, topluluk üyelerinin yüksek performansları ve başarılı sahne yönetimiyle dikkat çekti.

Oyun, Ekin Karabulut’un yönetmenliğinde sahnelendi. Yönetmen yardımcılığını Ahmet Emre Topaloğlu üstlendi. Senaryo Ekin Karabulut ve Ahmet Emre Topaloğlu tarafından kaleme alındı. Reji ekibinde Ahmet Emre Topaloğlu, Azade Akkuzugil ve Kemal Toprak Özbakır yer alırken, oyunun afiş tasarımı Polat Emence tarafından hazırlandı.

DAÜ Tiyatro Topluluğu’ndan Ahmet Emre Topaloğlu, Azade Akkuzugil, Berke Yörüsün, Can Birlik, Deniz Dilşa Okuryazar, Dilara Mirioğlu, Ekin Karabulut, Furkan Sırakaya, Gencer Hakan Gencer, Kemal Toprak Özbakır, Lina Sivri, Nihal Kaya, Özkan Alp İşbiçer, Polat Emence, Sena Nur Kayalı, Sevgi Güneş, Sude Karakurt, Sude Naz Aslan, Yiğit Kargın ve Yiğit Kibar sahnedeki performanslarıyla büyük beğeni topladı. Yiğit Arda Saygı, Ayşe Armağan ve Baha Beşli ise sahne arkasındaki çalışmalarıyla ekibin başarısına katkı sağladı.

Gösterinin açılışına katılan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, öğrencilere iyi seyirler dileyerek yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerinin sanatla iç içe olmasının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün kültür ve sanat faaliyetlerine her zaman destek vereceğini belirterek, tiyatro topluluğu üyelerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Gösterinin sonunda Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Tiyatro Topluluğu’na anı plaketi ve görev alan öğrencilere teşekkür belgeleri takdim etti.

DAÜ Tiyatro Topluluğu, yıl boyunca düzenleyeceği etkinliklerle profesyonel tiyatroları ve sanatçıları ağırlamaya, aynı zamanda yeni oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturmaya devam edecek.