DAÜ Mimarlık Fakültesi mezunu, Golden Trezzini Ödülleri’nde uluslararası başarı elde etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 2025 yılı mezunu Diar Alipcheyev, Golden Trezzini Awards Uluslararası Yarışması’ndan iki önemli sertifikayla dönerek büyük bir başarıya imza attı. Alipcheyev’in, DAÜ’de yürütülen 4. Sınıf Tasarım Stüdyosu (ARCH 491) kapsamında DAÜ Kampüsü için tasarladığı stadyum projesi Altın Sertifika almaya hak kazanırken, 492 Bitirme Projesi kapsamında hazırladığı “Sanat ve Kültür Yoluyla Canlandırma: Yaratıcı Mekânların Kentsel Dokuya Entegrasyonu” başlıklı projesi ise Gümüş Sertifika ile ödüllendirildi.

Diar Alipcheyev, yaptığı açıklamada mimarlık tutkusunun çocukluk yıllarında başladığını, ancak DAÜ’de aldığı eğitimle bu tutkunun gerçek anlamda şekillendiğini belirtti. Alipcheyev, stüdyo çalışmalarının yaratıcılık ile teknik disiplin arasında bir denge kurmasını sağladığını ifade ederek, ödüllerin kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Mezuniyetinin ardından Kıbrıs, Kazakistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Yunanistan’da çeşitli projelerde görev alan Alipcheyev, Ergin Birinci Studio, Hidden Architecture ve Dörter Construction gibi saygın ofislerde çalışma fırsatı buldu.

Mimarlık Bölümü adına açıklama yapan Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafooneh M. Sani, Diar Alipcheyev’in başarılarının hem onun yeteneğini hem de bölümün sunduğu eğitimin kalitesini yansıttığını ifade etti. Prof. Dr. Sani, elde edilen bu uluslararası başarıların DAÜ’nün küresel görünürlüğünü artırdığını vurgulayarak, öğrencilerin özveri, yaratıcılık ve akademik rehberlikle uluslararası arenada güçlü bir şekilde yer alabileceğini belirtti. Prof. Dr. M. Sani ayrıca, bu başarının mevcut öğrencilere ilham verdiğini ifade etti.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ise, Diar Alipcheyev’i üstün başarılarından dolayı tebrik ederek, mesleki yolculuğunda başarılarının devamını diledi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise yaptığı açıklamada, DAÜ Mimarlık Fakültesi mezunlarının uluslararası platformlarda elde ettiği başarıların üniversitenin eğitim vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kılıç, Diar Alipcheyev’in Golden Trezzini Awards’ta kazandığı bu önemli başarıların DAÜ ailesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, kariyerinde başarılarının devamını diledi.