DAÜ Mimarlık Bölümü’nden “Atıktan Sanata” sergisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından yürütülen “ARCH 320 UN SDGs: Gezegenimizin Geleceği İçin Disiplinlerarası Bir Yaklaşım” dersi kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

“Atıktan Sanata” adını taşıyan söz konusu etkinlik, derse kayıtlı öğrencilerin dönem projesi olarak, kendileri tarafından önerildi, tasarlandı ve sunuldu. Etkinlik kapsamında öğrenciler, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve ders yürütücüsü Prof. Dr. Şebnem Hoşkara rehberliğinde, atık malzeme kullanarak ürettikleri eserleri merkezi derslikler binasının girişinde sergilediler.

Öğrenciler tarafından atık malzemeler kullanılarak hazırlanan eserlerin arkasındaki konsept, “Mutlu Dünya” olarak belirlenmişti. Proje kapsamında üretilen her bir eser, farklı farklı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amacını büyük ölçüde soyut bir şekilde temsil etme özelliğini taşıyor.

Öğrenciler, etkinliğe katılan diğer öğrencilerin küresel amaçlara dikkatini çekmek adına zemine Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının logolarını da yerleştirerek bu alanda farkındalık yaratmaya çalıştılar. Mekanı kullanan farklı grup öğrencilerin dikkatini çekmeyi başaran söz konusu sergi, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi başına kadar Merkezi Derslikler binası girişinde izlenebilecek.