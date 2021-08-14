DAÜ lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ettiğini duyurdu. 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için lisansüstü program başvuruları, 15 Eylül Çarşamba gününe kadar https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ linkinden çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

DAÜ’den yapılan açıklamada lisansüstü programları için çok sayıda burs imkanı da sunulduğu belirtildi. DAÜ mezunları, yüksek lisans programlarına yapacakları yeni kayıtlarda

%15 öğrenim ücreti indirimi alacak. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti veya üçüncü ülke

vatandaşlarına yönelik, lisansüstü DAÜ programlarında %100 ve %50’lik burs olanakları

bulunuyor.

Burs Başvuruları İçin Son Gün 23 Ağustos

DAÜ yüksek lisans programlarından herhangi birine ilk kez kayıt yapan Türkiye Cumhuriyeti

uyruklu öğrencilerden 1 kişiye %100, 2 kişiye de %50 lisansüstü öğrencim bursu verilecek.

Öte yandan DAÜ doktora programlarından herhangi birine ilk kez kayıt yapan Türkiye Cumhuriyeti ve

üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerden 1 kişiye %100 veya 2 kişiye %50 lisansüstü öğrenim

bursu da sağlanacak

Öğrenci adayları, lisansüstü program online başvuru formu üzerinde burs

taleplerini belirtebilecek. Başvuru formuna https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ linki

üzerinden ulaşılacak. DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından

konuya ilişkin yapılan açıklamada, başvuruların burs açısından dikkate alınabilmesi için en

geç 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününe kadar eksiksiz olarak tamamlanması gerektiği

belirtildi. Açıklamada, burs başvuru sonuçlarının 21 Eylül 2021 Salı günü, DAÜ’nün

www.emu.edu.tr başlıklı web sitesinden ilan edileceği de bildirildi.

DAÜ’nün lisansüstü programlarına sağlanan burs imkanlarıyla ilgili detaylı bilgiye

https://grad.emu.edu.tr/tr/ucretler/burslar linkinden, DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve

Araştırma Enstitüsü’nün 0392 630 11 57 numaralı telefonundan ya da igsr@emu.edu.tr

adresli e-postasından ulaşılabilecek.