DAÜ lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ettiğini duyurdu.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ettiğini duyurdu. 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için lisansüstü program başvuruları, 15 Eylül Çarşamba gününe kadar https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ linkinden çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.
DAÜ’den yapılan açıklamada lisansüstü programları için çok sayıda burs imkanı da sunulduğu belirtildi. DAÜ mezunları, yüksek lisans programlarına yapacakları yeni kayıtlarda
%15 öğrenim ücreti indirimi alacak. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti veya üçüncü ülke
vatandaşlarına yönelik, lisansüstü DAÜ programlarında %100 ve %50’lik burs olanakları
bulunuyor.
Burs Başvuruları İçin Son Gün 23 Ağustos
DAÜ yüksek lisans programlarından herhangi birine ilk kez kayıt yapan Türkiye Cumhuriyeti
uyruklu öğrencilerden 1 kişiye %100, 2 kişiye de %50 lisansüstü öğrencim bursu verilecek.
Öte yandan DAÜ doktora programlarından herhangi birine ilk kez kayıt yapan Türkiye Cumhuriyeti ve
üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerden 1 kişiye %100 veya 2 kişiye %50 lisansüstü öğrenim
bursu da sağlanacak
Öğrenci adayları, lisansüstü program online başvuru formu üzerinde burs
taleplerini belirtebilecek. Başvuru formuna https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ linki
üzerinden ulaşılacak. DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından
konuya ilişkin yapılan açıklamada, başvuruların burs açısından dikkate alınabilmesi için en
geç 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününe kadar eksiksiz olarak tamamlanması gerektiği
belirtildi. Açıklamada, burs başvuru sonuçlarının 21 Eylül 2021 Salı günü, DAÜ’nün
www.emu.edu.tr başlıklı web sitesinden ilan edileceği de bildirildi.
DAÜ’nün lisansüstü programlarına sağlanan burs imkanlarıyla ilgili detaylı bilgiye
https://grad.emu.edu.tr/tr/ucretler/burslar linkinden, DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve
Araştırma Enstitüsü’nün 0392 630 11 57 numaralı telefonundan ya da igsr@emu.edu.tr
adresli e-postasından ulaşılabilecek.