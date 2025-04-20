DAÜ İç Mimarlık Bölümü'nden İç Mimarlar Odası'na ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı İç Mimarlar Odası'nı (İÇMO) ziyaret etti. Olası iş birlikleri üzerinde görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyarette, Kıbrıs Türk İç Mimarlar Odası Başkanı Pembe Komut, Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri Tonyalı ve İsmet Birman, DAÜ İç Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun ve DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ile Akreditasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker yer aldı.

Söz konusu toplantıda Kıbrıs Türk İç Mimarlar Odası Başkanı Pembe Komut, mesleğe adım atmaya hazırlanan iç mimar adaylarının mesleği daha iyi tanıyabilmesi için oda üyeliğinin önemine vurgu yaparak, üniversitelerin bu süreçteki rolüne dikkat çekti. Doç. Dr. Coşkun, DAÜ olarak iç mimarlık mesleğinin eğitim kalitesinin korunması ve geliştirilmesine büyük önem verdiklerini, aynı zamanda mesleğin doğru tanıtılmasına yönelik her aşamada aktif rol aldıklarını ifade etti. Eğitimde kalite güvencesi ve uluslararası akreditasyon çalışmalarının önemine değinen Doç. Dr. Coşkun, etik değerler çerçevesinde, çağın gerekliliklerine uyum sağlayan, duyarlı ve donanımlı profesyoneller yetiştirme hedefinde olduklarını dile getirdi.