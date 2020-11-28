Dantelden rüya kapanına yolculuk…

Aygün Bahar ÖKMEN

Rose Handicrafts sahibi Gülcan Değirmencioğlu, rüya kapanı yapmaya bir nişan sayesinde başladığını ve eşi ile kızının da yardımı ile bunları yapmaya nasıl devam ettiğini anlattı. Değirmencioğlu, “Çocuk yaşlarda annemin bize elbiseler dikmesi, kazaklar örmesi ve dikiş nakış işleriyle uğraşmasını izleyerek büyüdüm” dedi.

“Ürettiklerimi arkadaşlarıma ve aileme hediye olarak yapıyordum”

Ortaokul ve lise döneminde gerek annesine yardım ederek gerekse kendi el becerileri ile bir şeyler üretmeye başladığını aktaran Değirmencioğlu, “Kazak örmeye ve çeyizlik dantel işleri yapmaya başladım. Son yıllara kadar bu uğraşım devam etti” şeklinde konuştu. El sanatlarına olan ilgisinin kendisini boş zamanlarında bu gibi işleri yapmaya sevk ettiğini anlatan Değirmencioğlu, “Ürettiklerimi arkadaşlarıma ve aileme hediye olarak yapıyordum. Yaptıklarım büyük beğeni topluyordu” ifadelerini kullandı.

“Hoop Dream” adını verdiğim kasnakları ürettim”

“Çevremden gelen destekler ve isteklerle önceden yapmış olduğum ve sakladığım dantel elişlerini kullanarak ve yenilerini de üreterek “Hoop Dream” adını verdiğim kasnakları ürettim” diyen Değirmencioğlu, ürettiği bu kasnakları bir yakınının nişanında bahçede dekor olarak kullandıklarını aktardı. “Yaptıklarım burada da çok beğenildi” dedi.

“Yaptıklarıma ve ülkedeki el sanatlarına ilginin arttığını görebiliyorum”

“Bu olaydan sonra eşimin ve kızımın yardımıyla sosyal medyada bir sayfa açtım” diyen Değirmencioğlu, ürünlerini bu sayfadan paylaştığını ve satışını yaptığını aktardı. Rüya kapanı yapmaya başlayışını anlatan Değirmencioğlu, “Dreamcatcher ve bu gibi elişlerini hep beğeniyordum. Hoop Dream’i ürettikten sonra kızım dreamcatcher da yapmamı önerdi” şeklinde konuştu. “Araştırıp kendi fikirlerimi de katarak farklı modeller üretmeye başladım” dedi.

“Yaptıklarıma ve ülkedeki el sanatlarına ilginin arttığını görebiliyorum. Ürünlere ilgi var” diyen Değirmencioğlu, “Sayfa olarak yeniyiz ama takipçilerimiz gün geçtikçe artıyor” şeklinde konuştu.

“Rüya kapanında Lefkara”

Üretmeye devam edeceğini ve ürün çeşitlerini arttıracağını ifade eden Değirmencioğlu, “Ürün çeşitlerimi arttırdıktan sonra ülkemizde gerçekleşen kültür sanat festivallerine katılmayı ve buralarda stand açmayı planlıyorum” dedi. Daha çok kişiye ulaşmak istediğini ve yaptıklarını paylaşmak istediğini dile getirdi. Henüz Lefkara işi yapmadığını ifade eden Değirmencioğlu, Lefkara işini de dreamcather’larına uygulamayı düşündüğünü de dile getirdi.