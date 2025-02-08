“Dalga’nın Öyküleri” ilgi gördü

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Doku Kitabevleri, Çiçek Göçkün Özdağ'ın anlatımı ile çocuklar için kitap okuma etkinliği düzenleniyor.

İlki bugün Lefkoşa Doku Kitabevinde gerçekleşen etkinlikte gönüllü anlatıcı Çiçek Göçkün Özdağ çocuklara kitap okudu.

Çiçek Göçkün Özdağ tarafından her ay düzenlenecek olan okuma etkinliğinde çocuklar ve aileleri dilerse okunan kitabı veya başka çocuk kitaplarından alarak Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı'na destek olabilecekler.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Doku Kitabevleri'nde düzenlenen bugünkü etkinliğe çok sayıda çocuk katıldı.