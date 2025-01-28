Dalga'nın Öyküleri 8 Şubat’ta Doku Lefkoşa'da

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Doku Kitabevleri'nde, Çiçek Göçkün Özdağ'ın anlatımı ile çocuklar için kitap okuma etkinliği düzenleniyor. İlki 8 Şubat’ta Lefkoşa Doku Kitabevinde gerçekleşecek olan etkinlikte gönüllü anlatıcı Çiçek Göçkün Özdağ her ay çocuklara bir kitap okuyacak. Katılımcılar etkinlik sonunda dilerse okunan kitabı veya başka çocuk kitaplarından alarak Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı'na destek olabilecekler.