Dağlık alanda düştü, Sivil Savunma kurtarabildi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün Güzelyalı bölgesinde meydana gelen bir kaza sonusu, dağlık alanda bel travması geçiren bir kişi kurtarıldı.

Güzelyalı bölgesindeki dağlık alanda motordan düşen 21 yaşındaki Korcan KUTLUOL düşme sonucu bel travması geçirdi. Kutluol'un arkadaşları tarafından çağrılan ve bölgeye gelen ambulans dağlık alanda yaralıya ulaşamadı.

Bunun üzerine kazanın meydana geldiği alana Sivil Savunma ekipleri gelerek müdahale etti. Sivil Savunma ekipleri bel travması geçiren Korcan KUTLUOL'a ulaşarak ambulansa taşıdı.