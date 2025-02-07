Cyprus Mail: “Kuzey Kıbrıs'ta Rum mallarına 'gasp' suçuna daha ağır cezalar”

Kıbrıs’ın güneyinde genel kurulda, kuzeydeki Kıbrıslı Rumlara ait malların 'gasp' suçundan mahkemece suçlu bulunan kişilere daha ağır cezalar verilmesini öngören bir yasa tasarısı kabul edildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Ceza kanununda yapılan değişiklikle, “üçüncü kişilere ait arazi veya taşınmaz malları işgal etmek, işlemek veya işletmek” suçunun işlenmesi halinde verilecek hapis ve para cezası artırıldı.

Adanın kuzeyinde Kıbrıslı Rumlara ait mülklerin yasadışı alım satımının önlenmesi amaçlanıyor.

Mahkeme tarafından suçlu bulunan kişi, beş yıla kadar hapis cezasına ve/veya 10.000 Euro’yu aşmayan para cezasına çarptırılacak.

Meclis’te yapılan oturumda milletvekilleri, amaçlarının son yıllarda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kontrolü dışındaki bölgelerde bulunan Kıbrıslı Rumlara ait mülklerin yasadışı alım satımında yaşanan artışla mücadele etmek olduğunu belirtti.

Sorunun en çok Girne, Trikomo, Gazimağusa ve Lefkoşa'nın kuzeyinde olduğu kaydedildi.