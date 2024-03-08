CUT, eş prömiyerinden ilkini Kıbrıs’ın kuzeyindeki lefkoşadasahne’de yaptı

Murat OBENLER

Nehir Demirel & Nejdet Serkan Sadıkoğlu’nın yazıp Nehir Demirel’in yönettiği tek perdelik vahşet komedisi CUT adanın kuzey ve güneyinde yapacağı prömiyerlerden ilkini 7 Mart’ta Lefkoşa’nın kuzeyinde yer alan lefkoşadasahne (Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi-Eski Mısırlızade Sineması) de gerçekleştirdi ve ilk kez tiyatroseverlerle buluştu. Tüm adayı kapsayan çok kültürlü ekibi, Türkçe konuşan bir Kıbrıslı oyuncu ile Rumca konuşan Kıbrıslı bir oyuncunun sahne aldığı oyuncu kadrosu ile dil, din, köken vb. bir sürü kavramsal bariyeri ortadan kaldırarak, bölünmüş ada Kıbrıs’ta prömiyerlerini yapıp dünyayı dolaşmak isteğiyle yola çıkan oyun bu yolculuğun ilk durağında lefkoşadasahne’de adanın kuzeyindeki tiyatroseverlerle buluştu. İngilizce olarak sahnelenen oyun Türkçe üstyazı ile seyirciyle buluşuyor. Oyun adanın güneyindeki prömiyerini ise 12 Mart Salı akşamı da Lefkoşa’nın güneyindeki Satiriko Tiyatrosu’nda İngilizce ve Yunanca üstyazı ile yapacak.

Hamlet’i yönetmek üzere davet alan bir yönetmenin bir oyuncuyla çalış(a)ma(ma)/ çatışma süreci

CUT oyununda Hamlet oyununu yönetmek üzere davet alan bir yönetmenin bir oyuncuyla çalışma/çalışamama/çatışma süreci ele alınıyor. Sade ve sakin bir tanışma şeklinde başlayan oyun sonrasında çeşitli yöntemlerle olmayanı ortaya çıkarma çabasına ve belli bir raddeden sonra vahşete dönüşen bir anlatma/yapma arzusuna dönüşüyor. Liyakat problemini temeline alan tek perdelik oyun insanın varlık nedeni, aile kurumunun ataerkil yapısı, çalışma hayatının acımasız dişlileri ve zorunlulukları, doğru kişi, doğru yerde, doğru zamanda mı? sorusu ve sorunsalı, şans(sızlık)-yetenek(sizlik) ikilemini v oyuncu karakteri üzerinden bir yüzleşme hikayesini anlatırken bir yandan da sanatın devlet(kamu) ile bir arada kullanıldığı her koşulun bozulup yozlaşmasının acı fotoğrafını çekiyor.

“Eylem ne zaman anlamlıdır, ne zaman yitirir anlamını?”

Yönetmen oyunda “Eylem ne zaman anlamlıdır, ne zaman yitirir anlamını?” sorusunu da sorup bu konuda tiyatroseverleri düşünmeye sevk ediyor ( ve belki de eyleme geçmeye)

Seyirciler tarafından büyük bir beğeni toplayan oyunun bitişinde yönetmen Nehir Demirel sahneye gelerek oyunun ekibi de tanıtarak onları da sahneye davet etti. Oyunda emeği geçen herkese teşekkür eden Demirel, kendilerine sahnelerini açan Lefkoşa’da sahne yönetimine ve Süleyman Akosman’a CUT ekibi olarak ayrıca bir teşekkür etmek istediğini de ifade etti.

Kıbrıs’tan tüm kültürlere dokunmak üzere yola çıkıyor

Kıbrıs’ın insanlarından, profesyonel tiyatro sanatçılarının elinden çıkan bu oyun çok kültürlü bir ekip çalışmasının bir ürünü olmasının yanı sıra dünyadaki birçok başka kültürle de tanışmak/kendini tanıtmak üzere yola çıkıyor. Barışın herhangi bir politikacının atacağı bir imzayla/bombayla değil, insanların birlikte üretmesiyle ancak gerçekleşebileceğine inanan ekip üretimin kendisinin de aynı zamanda barışın sonucu olduğu inancıyla seyirciyle buluşmayı sürdürecek.

Nehir Demirel & Nejdet Serkan Sadıkoğlu’nun yazdığı ve Nehir Demirel’in yönettiği oyunda oynayanlar Birce Birsel Çağlar & Penny Finiri & Gülsefa Dede sahne üzerinde seyirciyle buluştu. Çevirmenliğini Aslı Konaç/Eren Ertürk (İngilizce),kostüm/kukla tasarımı Hakan Dündar, özgün müziğini Fatih Çiçekli, asistanlığı Gülsefa Dede’nin yaptığı oyunda Pervin Öznergiz ise sahne amiri olarak yer alıyor.