Serdar Denktaş, partisi DP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar’a destek kararına tepki gösterdi.

“Tatar’a asla oy vermem” diyen Denktaş, “Cumhurun başındaki adam her konuştuğunda başım öne eğiliyor, utanıyorum. Bu, Kıbrıs Türk tarihine hakarettir.” diye ekledi.

Bu açıklamaları Mustafa Alkan’ın sunduğu Genç Tv’de katıldığı programda yapan Denktaş bir süredir yeni parti kurma çalışmaları yürütüyor.