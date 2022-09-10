‘Cumhurbaşkanlığı’nın İngilizce mektubu alay konusu oldu

Cumhurbaşkanlığı makamında yeni bir skandala daha imza atıldı.

Ersin Tatar’ın demokrasi ve iradeye müdahaleyle anılan bir seçim sonrası göreve gelmesinden sonra peşkeşe yapılan yanlışlara bir yenisi Birleşik Krallık’a gönderilen taziye mektubunda ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı’nın İngilizce olarak hazırlanan başlıklı kağıdında PRESIDENT kelimesinin hatalı yazılması alay konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın İngilizce başlıklı kağıdında, Cumhurbaşkanı kelimesinin İngilizcesi yanlış yazıldı.

Ayrıca mektupta el yazısı ile yer alan "Your Majesty" hitabındaki özensizlik de sosyal medyaya konu oldu.

Cumhurbaşkanlığı makamı son dönemde özellikle basın ve gazetecilere yönelik saldırgan, kirli, kin ve nefret içeren üslubu nedeniyle eleştiriliyor.