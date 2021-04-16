Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 46’ıncı Yıl: Ne savaş var, ne barış
Cumhurbaşkanlığı'ndaki heyetlerarası görüşme tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı'ndaki heyetlerarası görüşme tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı heyetlerarası görüşme tamamlandı.

A+A-

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı heyetlerarası görüşme tamamlandı.

Saat 16.00 itibarıyle Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleşiyor.

Bu görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 18:00’de basına açıklama yapacak. 

Bu haber toplam 74 defa okunmuştur
Etiketler :