Cumhurbaşkanlığı'ndaki heyetlerarası görüşme tamamlandı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı heyetlerarası görüşme tamamlandı.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı heyetlerarası görüşme tamamlandı.
Saat 16.00 itibarıyle Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleşiyor.
Bu görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 18:00’de basına açıklama yapacak.
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Etiketler : mevlüt çavuşoğlu