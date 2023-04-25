Cumhurbaşkanlığı'na göre Beyarmudu Belediye Başkanı halen İlker Edip!

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar, Beyarmudu Belediyesi’nin eski başkanlarından İlker Edip ve Ektam Kıbrıs Ltd. yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi hesaplarında toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, önemli bir hata yapıldı, Beyarmudu Belediyesi’nin eski belediye başkanı Edip’e “Belediye Başkanı” denildi.

Cumhurbaşkanlığı resmi hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Ektam Kıbrıs Ltd. Genel Müdürü Egemen Erdoğan ile Direktör Şentürkler’i kabul etti.”

25 Aralık 2022 tarihinde, ülkemizde yapılan Yerel Yönetimler seçimlerinde Beyarmudu Belediyesi’ni bağımsız aday Bülent Bebek kazanarak, beldenin yeni belediye başkanı olmuştu.