"Cumhurbaşkanının tavrı Kıbrıs sorunundaki durumu daha da tehlikeli hale getirdi"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Nicos Anastasiadis’in tavrının Kıbrıs sorunundaki durumu daha da tehlikeli hale getirdiğini, Rum tarafının çıkmazdan sadece Türkiye’nin sorumlu olduğunu vurgulamakla ilgilenmesinin hiçbir yere götürmediğini söyledi.

Kiprianu, ilerlenilmemesinin bir yanının Türkiye’nin sorumluluğu ve kabul edilemez talepler öne sürmesi olduğunu belirtirken, Anastasiadis’in de zamanın boşa geçmesiyle taksime daha fazla yaklaşıldığını anlaması gerektiğini dile getirdi. AKEL Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in Türkiye’yi üzerinde anlaşmaya varılmış olan çözüm çerçevesine dönmeye zorlayacak ve aynı zamanda motive edecek inisiyatifler üstlenmesi gerektiğini ifade etti.