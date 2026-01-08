Cumhurbaşkanı Erhürman, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Davis’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie S. Davis ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie S. Davis’i kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Erhürman’a kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.
