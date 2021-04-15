‘Cumartesi’ kapanmadı

Hafta içi günlerde gece sokağa çıkma yasağı bir saat uzatıldı, cumartesine yönelik beklenen ‘kapanma’ kararı Bakanlar Kurulu’ndan çıkmadı.

Marketler yeni haftada 07.00-20.00 arası hizmet verecek.

Koronavirüste yerel bulaşın artması üzerine Bakanlar Kurulu bir dizi yeni önlem açıkladı.

Önlemler arasında Pazar dışındaki günlerde halen 22.00-05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı önümüzdeki pazartesiden itibaren 21.00’de başlayacak.

Faaliyetlerine devam eden sektörler Cumartesi günleri çalışma süreleri de kısaltıldı ve saat 18.00’de kapatma zorunluluğu getirildi.

Bakanlar Kurulu’nun 15.30 sıralarında başlayan toplantısının ardından kararları saat 21.30’da Başbakan Ersan Saner açıkladı.

Akaryakıta zam yok

Saner, hayat pahalılığını azaltma çabaları çerçevesinde akaryakıt ürünlerine yapmaları gereken zammı yapmayarak Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması kararı ürettiklerini açıkladı.

Saner, pandemi koşullarında vatandaşların zorlaşan yaşamlarını daha da zorlaştırmamak için FİF’ten bugüne kadar 68 milyon TL harcandığını bildirdi.

Başbakan Saner “Bugün 95 oktan benzine 25 kuruş, 98 oktan kurşun benzine 28 kuruş ve Euro ve gazyağına da 12 kuruş artış beklenirken bunlar vatandaşın hayat kalitesinin eksilmemesi adına yapılmadı” dedi.

Yerel vakalarda son günlerde ciddi artış görülmesi üzerine sokağa çıkma yasağını uzattıklarını kaydeden Saner, 19 ile 26 Nisan arasındaki sürede Pazartesi ile Cumartesi arasındaki altı günde gece 21.00’den sabah 05.00’e sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Pazar günleri ise daha önec olduğu gibi sadece eczane, fırın ve benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağını kaydeden Başbakan Saner, marketlerin çalışma saatlerinin de yeniden düzenlenerek 07.00-20.00 yapıldığını açıkladı.

Yerel bulaşta artış olduğu için cumartesileri açık olan restoran, cafe, pastane berber, kuaför, meyhane, lokaller, kapalı spor salonları, perakente mağazacılık hizmetlerinin saat 18.00’e kadar hizmet verebileceklerini söyleyen Başbakan Saner, bu kararın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından 21 Nisan’da yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

Saner, tüm kamu kuruluşlarında pandemi koşulları dikkate alınarak çalışmanın süreceğini, konfeksiyon ürünlerinde deneme olmayacağını, açık sektörlerde 5 metrekarede 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılması koşulunun da süreceğini söyledi.