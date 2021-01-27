Cuma ‘tam kapanma’ konuşuluyor
Hükümetin, Covid-19 vakalarının olağanüstü artışı ve “kısmi kapanma”nın başarısızlığına yönelik geniş kanaat sonrasında “tam kapanma”ya hazırlandığı öğrenildi.
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Hükümetin, Covid-19 vakalarının olağanüstü artışı ve “kısmi kapanma”nın başarısızlığına yönelik geniş kanaat sonrasında “tam kapanma”ya hazırlandığı öğrenildi.
Bulaşıcı Hastalılar Üst Komitesi’nin de önerisi ile Meclis kulislerinde “cuma günü tam kapanmaya gidilebileceği” konuşuluyor.
Bütçe görüşmelerinin de bu nedenle cumadan önce tamamlanması hedefleniyor.
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Etiketler : corona virüs, corona