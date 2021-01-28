“Tam kapanma kararı vaka sayısına göre verilecek”

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, COVID-19 vakalarındaki artış sonrasında tüm ülkeyi kapsayacak ‘tam kapanmayla’ ilgili kararını bugün verecek.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun bugün çıkacak vaka sayısı ve bu vakaların bölgelerine göre dağılımını inceleyerek bir karar üretileceğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, akşam saatlerinde Bakanlar Kurulu’nun bir araya geleceğini aktardı. “İtirazım, vaka çıkmayan ya da az vakanın görüldüğü İskele, Güzelyurt, Lefke ve Mağusa’da niye kapanma yapacağımız noktasındadır” diyen Arıklı, bu bölgelerde denetimlerin sıklaştırılması halinde gerekli verimin elde edilebileceğini kaydetti.

Arıklı, “Vaka çıkmayan yerlerin kapanmasının mantığını anlamadım. Bunun cevabını bulduğum an kapanmaya evet diyeceğim” şeklinde konuştu.

Hafta sonu kısmi sokağa çıkma yasağı yarın 20.00'de

Ülkede COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan ‘hafta sonu kısmi sokağa çıkma yasağı’ kararı, yarın saat 20.00’den itibaren başlayacak, Pazartesi sabah 05.00’e kadar devam edecek.

Hafta sonunu kapsayacak ve tüm ilçelerde geçerli olacak uygulamaya göre; vatandaşlar, yalnızca ikametgahları yakınlarındaki benzin istasyonu, market ve eczanelere gidebilecek.

YENİDÜZEN’e konuşarak, yasağın çerçevesi hakkında bilgi veren Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, vatandaşların zaruri işler için bölge kaymakamlıklardan izin alabileceklerini söyledi, “ Tam gün sokağa çıkma yasağında, vatandaşlar iki gün boyunca kendi bölgelerindeki market, eczane veya benzin istasyonlarına gidebilecek. Lefkoşa’daki bir kişi benzin almak için İskele’ye gidiyorum diyemeyecek.” şeklinde konuştu.