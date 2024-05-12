Cuma günü balık için denize açılan 2 kişiden haber yok
Polis Basın Subaylığı, son 24 saatte, polise 3 kayıp bildirimi yapıldığını açıkladı.
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Polis Basın Subaylığı, son 24 saatte, polise 3 kayıp bildirimi yapıldığını açıkladı.
Dün, saat 13:00’te polise verilen bilgiye göre; Yeşilyurt sakinlerinden 25 yaşındaki Sıtkı Akargöl ve 35 yaşındaki Emre Arslan, 10 Mayıs Cuma günü, saat 15:00 sıralarında, Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan, “Yeşilim” isimli tekne ile balık tutmak için denize açıldı ve geri dönmedi. Söz konusu şahısları arama çalışmaları sürüyor.
Diğer bir kayıp bildirimi de yine dün saat 13:00’te yapıldı. Buna göre, 24 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’den Kıbrıs'ın kuzeyine gelen 53 yaşındaki Yasin Öcalan’a, 29 Nisan’dan bu yana ulaşılamadığı ve kendisinden haber alınmadığı ailesi tarafından polise bildirildi. Öcalan da aranıyor.
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Etiketler : polis