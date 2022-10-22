“CTP’nin yerel yönetim vizyonu Osman Bican’la Güzelyurt’a gelecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin amacının; Gönyeli, Dikmen, Geçitkale, Akdoğan gibi bölgelerde hayata geçen CTP’nin yerel yönetim vizyonunu Güzelyurt’a taşımak olduğunu ifade ederek, CTP’nin yerel vizyonunun Osman Bican’la Güzelyurt’a geleceğini söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Erhürman, Güzelyurt İlçesi’nde 60 yaş üstü üyelere teşekkür belgesi verilen etkinliğe katıldı.

İlçe Yönetim Kurulu’nun düzenlediği etkinlikte uzun süre parti çalışmalarına katkı koyan üyelere teşekkür belgesi takdim edilirken, İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Genel Başkan Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Etkinliğe Lefkoşa milletvekilleri Ürün Solyalı ve Filiz Besim ve Lefke milletvekili Salahi Şahiner’in yanı sıra çok sayıda partili de katıldı.

Erhürman: “Güzelyurt halkı çok ağır bedel ödedi, ödemeye devam ediyor”

Genel Başkan Tufan Erhürman, “Güzelyurt Belediyesi’nde yıllardır malum zihniyetin iktidarda bulunduğunu, bölge halkının bu sebepten dolayı büyük bedel ödediğini ve hala daha da ödemeye devam ettiğini” savundu.

“CTP’nin hem tarihinin hem de bugününün etkinlikte hazır bulunduğunu görmekten mutluluk” duyduğunu ifade eden Erhürman, teşekkür belgesi takdim edilen üyelere yönelik “Ben sizleri sadece danışacağımız, ara ara göreceğimiz insanlar olarak görmüyorum. İyi ki buradasınız iyi ki birlikteyiz” dedi.

“Amaçlarının Gönyeli, Dikmen, Geçitkale, Akdoğan gibi bölgelerde hayata geçen CTP’nin yerel yönetim vizyonunu artık Güzelyurt’a taşımak olduğunu” ifade eden Erhürman, bu yerel seçimde elde edilecek başarının çok yakında gerçekleştirilecek erken genel seçimler için de ciddi etki yaratacağını söyledi.

Gulamkadir: “Yol göstermenize ihtiyacımız var”

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de, etkinlikte yaptığı konuşmasında, yeni bir ilçe yönetim kurulu oluştuğuna ve bu genç yönetim kurulunun önünde önemli bir yerel seçim olduğunu ifade ederek, “Bu süreçte sizlerin desteğine sizlerin yol göstermesine ihtiyacımız var. Buralara gelip bizlere daha fazla tavsiyede bulunmanızı, gördüğünüz eksiklikleri hemen bize aktarmanızı istiyoruz ki biz de bu yolda daha düzgün ilerleyebilelim. Siz yoksanız biz yokuz, olamayız. Sizin tecrübeleriniz bizim için çok önemlidir. Hep birlikte Osman Bican’ı Güzelyurt Belediye Başkanı yapacağız” dedi.