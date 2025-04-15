CTP'nin yeni Genel Sekreteri Erkut Şahali
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, yeni genel sekreterini belirledi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, yeni genel sekreterini belirledi.
Partinin yeni genel sekreteri, ikinci tur seçimlerinin ardından 40 oyla Erkut Şahali oldu.
İki turda tamamlanan seçimde ilk turda Erkut Şahali 30, Sıla Usar İncirli 25, Asım Akansoy ise 24 oy aldı.
Daha sonra ikinci tur oylamaya geçildi.
İkinci turda Erkut Şahali 40 oy, Sıla Usar İncirli ise 39 oy aldı.
Parti Meclisi, Asım Akansoy ile Sıla Usar İncirli'nin parti sözcüsü olmasına karar verdi.
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