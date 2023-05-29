CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik söylemlerine karşın Üstel yerine Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun kürsüye çıkması üzerine CTP’li vekiller salonu terk etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis alt komitesinde görüşüldüğü sırada, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, komite başkanı Özdemir Berova’nın kulağına eğilerek, “Bu yasa ne olursa olsun geçecek, başbakanın talimatıdır” sözlerine değinerek, Başbakan Ünal Üstel’i açıklamaya davet etmişti.

Çağrıya rağmen Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun kürsüye çıkması üzerine Erhürman, “Nazım Bey saygısızlık olarak algılamasın, Ünal Üstel kürsüye çıkmayacaksa salonu terk ediyoruz” dedi, ardından da CTP’li vekiller salonu terk etti.

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