Erhürman: Bu yasayı geri çekin!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, öğretmenlerin Meclis kapısı önünde devam eden eylemleri gölgesinde toplandı.

Kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis alt komitesinde görüşüldüğü sırada, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, komite başkanı Özdemir Berova’nın kulağına eğilerek, “Bu yasa ne olursa olsun geçecek, başbakanın talimatıdır” sözlerine değindi, Başbakan Ünal Üstel’i açıklamaya davet etti.

“Öğretmeni düşmanlaştırdığınızda mativasyonu kırıyorsunuz, bunun doğrudan çocukları etkilediğini biliyor musunuz?” diye soran Erhürman, “Öğretmen olmadan eğitim yaparım diyen bir yapıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel’e seslenen Erhürman, “Üstel, neden böyle bir talimat verdiğini çıkıp söyleyecek! Bunun yanıtını Eğitim Bakanı vermeyecek, Başbakan verecek! Yetti artık! O komitede ilgili talimatı Eğitim Bakanı vermedi, Ünal Üstel verdi” şeklinde konuştu.

“Öğretmeni bu kadar yok sayma çabası, aslında sizin yok olduğunuzu gösteriyor” diyen Erhürman, “Türkiye’den gene öğretmen gelecek diyorlar. Eğer Personel Dairesi’ndeki kota sorunundan dolayı bu ülkede yetişen öğretmenleri istihdam edemiyoruz, Türkiye’den öğretmen getiriyoruz diyorsanız, muhalefetten açık çek; geçirin Personel Dairesi’nden tek bir gık duymayacaksınız. Bu meclis bir bütün olarak söz veriyor, sınavı geçmiş hazır öğretmen varsa, kota falan ne olursa olsun göreve başlayacak, Türkiye’den öğretmen getirilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Hükümete seslenen Erhürman, “Çekin bu yasayı, acelesi da yok. Oturun öğretmen sendikalarının temsilcileriyle konuşun, doğru yolu bulun. İsterseniz Temmuz, isterseniz Ağustos ayında bizi çağırın, geliriz, Meclisi toplarız. Şimdi onaylarsanız, komu okullarındaki çocuklara büyük bir haksızlık daha yapacaksınız” dedi.