CTP’li gençlerden “Sahte Seçime Gerçek Eylem”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi bugün “Sahte Seçime Gerçek Eylem” sloganıyla bir eylem gerçekleştirdi.

Eylemde CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal basın açıklaması gerçekleştirdi. Eyleme CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Örgütlenme Sekreteri ve Milletvekili Ürün Solyalı ile Girne Milletvekili Ceyhun Birinci de katılarak destek verdi.

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal’ın eylemde yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

“Bugün burada, yalnızca kendimizin değil, aynı düşünceleri paylaşan fakat türlü sebeplerle sesini çıkaramayan, belki bir devlet dairesinde çalıştığı, belki de iş bulma endişesi taşıdığı için susmak zorunda kalan genç arkadaşlarımızın da sesi olmaya geldik. Arkadaşlarımız, adaletsizliğe karşı duydukları öfkeyi ve haklarını savunma cesaretini, üstlerindeki baskılar nedeniyle dile getiremiyorlar. Bu ülkenin geleceğini inşa edecek olan biz gençleriz. Fakat mevcut hükümetin torpil yönetimi ve adaletsiz uygulamaları yüzünden gençler haklarını talep edemez durumda bırakılıyorlar.

Son dönemde yaşanan gelişmeler, yönetim mekanizmalarının işleyişi ve demokrasiye olan güveni sarsan spekülasyonlar, gençlerimizin ülkesine olan inancını da zedelemektedir. Hükümet, kendi krizini örtbas etmek için algı operasyonlarına başvurarak sanki Meclisin işlemeyişine CTP sebep oluyormuş gibi göstermeye çalışıyor. Gerçekte ise, Meclis iradesi, yetki sınırları çerçevesinde sağlıklı bir demokratik işleyişten uzaklaşmaktadır. Bunu gören biz gençler, geleceğimize dair umutsuzluğa sürükleniyoruz.

Meclis’te halkın iradesini temsil etmesi gereken vekillerin, kuralları yalnızca halka dayatırken kendileri için bir kenara bırakmaları, hangi yasal zemine dayanmaktadır? Gençler olarak biz, hukuk kurallarının kendi çıkarlarına göre esnetilmesine karşıyız. Bu yüzden Sunat Atun’un CTP’yi hukuksuzlukla ve anayasaya aykırı davranmakla suçlayan açıklamaları, gerçekleri çarpıtmaya yönelik bir manipülasyon olarak görülmektedir. Halk, kimin hukuka aykırı davrandığını, kimin halkın çıkarlarını hiçe saydığını çok iyi görebilmektedir.

Bu bağlamda açtığımız pankart, demokrasinin saydam ve çoğulcu yapısına zarar verecek kişisel tasarruflara dikkat çekme çabamızın bir parçasıdır. Amacımız, temsiliyetin gerçek anlamda çalıştığını görmektir. Demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını savunmaya devam edeceğiz. Şaibesiz bir seçime gitmekten korkuluyorsa, gençler olarak soruyoruz: Meşruiyetinizi nasıl sağlamayı planlıyorsunuz?

Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı, özellikle gençlerimizi, demokratik değerlere sahip çıkmaya, kurumların görev tanımlarını desteklemeye ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz.”