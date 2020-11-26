CTP'de Parti Meclisi bu akşam toplanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi bu akşam Parti Meclisi’ni topluyor. Gönyeli Belediyesi’nde, saat 19.30’da gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısında siyasi partilerle yapılan ilk tur görüşmeleri değerlendirilecek ve sonraki süreçte izlenecek yol haritası belirlenecek.

CTP heyeti, Salı günü UBP, HP, TDP, dün de DP ve YDP ile görüşmeler yapmıştı.