CTP’de gündem erken seçim

Meclis Başkanı seçilememesi ve sonrasında da UBP’nin ‘erken seçim’ istemi, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde de masaya yatırıldı.

Siyasette yaşanan son gelişmeler bu sabah gerçekleşen toplantıda değerlendirildi. Toplantıya CTP Meclis grubu, ilçe başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Alınan kararlar, resmi bir açıklama ile duyurulacak.