CTP Yeniboğaziçi Örgütü, sokak hayvanlarını unutmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yeniboğaziçi Ocak Örgütü, bölgelerindeki belirli noktalara sokak hayvanları için mama ve su kabı yerleştirdi. Sokak hayvanlarının sıcak hava koşullarından asgari seviyede etkilenmesi amacıyla yapılan çalışmada, su borularından hazırlanan mama ve su kapları, bölgenin farklı noktalara bırakıldı. Sokak hayvanlarının gıda ve suya olan ihtiyaçlarını kolaylaştırmak için yerleştirilen su kaplarına, belirli aralıklarla su ve mama bırakılacağı bildirildi. Farkındalık yaratmak amacıyla günümüze kadar birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü üyeleri, ilerleyen günlerde örnek oluşturacak çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.