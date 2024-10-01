CTP: “Kötü yönetimin faturası yüzde 15 daha elektrik zammı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Teknecik Elektrik Santrali'ne "ihalesiz alınan kalitesiz yakıtın" bedelini halkın zamlarla ödediğini belirterek “Kararlıyız, bu zihniyet değişecek, bu ülke bu karanlıktan kurtulacak” dedi.

CTP yaptığı yazılı açıklamada, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin yönetsel hataları ve kurultay tartışmalarının, halka yüzde 15'lik elektrik zammı olarak geri döndüğü, son zammın, öncekilerle birlikte düşünüldüğünde korkunç boyutlarda olduğunu belitti.

CTP açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin yönetsel hataları ve kurultay tartışmaları, halkımıza yüzde 15'lik elektrik zammı olarak geri dönmüştür. Son zam, öncekilerle birlikte düşünüldüğünde korkunç boyutlardadır.

Halkımız Teknecik Elektrik Santrali'ne ihalesiz alınan kalitesiz yakıtın bedelini zamlarla ödüyor. Kararlıyız, bu zihniyet değişecek, bu ülke bu karanlıktan kurtulacak.

Milyonlarca liralık ihalesiz işler ve üstü örtük anlaşmalarla enerji alanı çökmüş, en stratejik alanlarımız birkaç yandaşın kontrolüne bırakılmıştır.

Çaresiz değiliz!

Ülkeyi yönettiğini iddia eden liyakatten, eşitlilikten ve sorumluluktan uzak zihniyetin halkın refahı üzerindeki olumsuz etkilerini durduracağız. Stratejik alanları geri alarak, kalıcı ve etkili bir enerji politikası oluşturacağız.

Küresel enerji işbirliklerinin önem kazandığı bu dönemde, maliyetleri düşürmek ve Kıb-Tek’i özerk bir anlayışla yeniden yapılandırmak için projelerimizle hazırız. Geçtiğimiz haftalarda eğitim alanında yapmış olduğumuz çalışmanın bir benzerini enerji alanında da yaptık ve çözüm önerilerimizi kısa bir süre içerisinde halkımızla paylaşacağız.

CTP olarak enerji politikamız yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek, enerji verimliliğini artırmak ve çevreye duyarlı bir enerji sektörü oluşturmak üzerine odaklanmıştır.

Enerji alanında uzman, yetkin kurum ve kişilerle çalışarak, hepimize dayatılan utançtan hep birlikte kurtulacağız.

Bu kötü gidişatı birlikte değiştireceğiz!