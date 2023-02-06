CTP: “Kalbimiz Türkiye’deki kardeşlerimizledir!”

Kıbrıs’ta da hissedilen, Türkiye’nin Güney ve Güney Doğu illerinde yıkıma neden olan bir depremle ilgili açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi, “Kalbimiz Türkiye’deki kardeşlerimizledir!” dedi.

Partiden yapılan açıklamada, “Ülkemizde herhangi bir yıkıma ve can kaybına neden olmayan deprem, Türkiye’de ilk belirlemelere göre can kayıplarına da neden olmuştur” denildi.

Açıklamada, “kafile olarak Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan sporcularımızın iyi haberlerini alarak, sağlıklı bir şekilde ülkemize ulaşmalarını sağlamak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz” denildi.

CTP açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yıkıcı yer olaylarından biri olduğu anlaşılan depremde yaralanan tüm kardeşlerimize acil şifalar dilerken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiriz” ifadeleri kullanıldı.