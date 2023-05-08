CTP Kadın Örgütü, “Popülizm ve Otokrasi Kıskacında Siyaset” semineri düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, Mor Başak Akademi Seminerlerinin altıncısında küresel ve yerel siyaset gündemini bir süredir meşgul eden popülizm ve otokrasi kavramlarını tartışmaya açıyor. “Popülizm ve Otokrasi Kıskacında Siyaset” başlığıyla düzenlenecek olan seminerde yerel gündemin aktüel politik meseleleri dünya örnekleri ile birlikte ele alınacak.

Doç. Dr. Yonca Özdemir’in “Türkiye'de Otoriter Rejimin Toplumsal Kökenleri” başlığı ile konuşacağı seminerde, Araştırmacı Mete Hatay da "En Büyük Ülke Bizim Ülke"-Megalomani, Eril Siyaset ve Gündelik Popülizm" başlıklı bir konuşma yapacak.

CTP Kadın Örgütü tarafından yapılan açıklamada, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da Naci Talat Vakfı’nda gerçekleşecek seminerin halka açık yapılacağı ve ilgi duyan herkesin davetli olduğu bildirildi.