CTP heyeti Tatlısu’yu ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)Mağusa İlçesi, "sokaktayız" sloganıyla sürdürdüğü ziyaretler kapsamında bu hafta Tatlısu köyünü ziyaret etti. Yurttaşların sorularını dinleyen ve çözüm önerilerini yurttaşla paylaşan CTP heyeti, 2024 yılında erken seçimin halkın refahı için kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Tatlısu'da yaşayan yurttaşlar, CTP'nin ekonomik ve siyasi politikalarına tam destek verdi. Tatlısulular, Tatlısu'ya ulaşan yolların yeterince güvenli olmadığı, Sosyal Sigortalıların ilaca ve sağlık hizmetlerine ulaşamadığını, hayat pahalılığının dar gelirlileri ve emeklileri çok zor duruma getirdiği, Kıbrıs konusunun bir an önce çözülmesinin herkesin menfaatine olduğu yönünde görüş ve şikayetlerini bildirdiler. Ziyarette, CTP heyetinde; CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Mağusa Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu ile CTP Mağusa İlçesi Gençlik Örgütü temsilcileri yer aldı.