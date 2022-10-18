CTP heyeti, Mario Nava’yı kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kıbrıs sorunun ve bölgesel gelişmelerin konuşulduğu toplantıda, Avrupa Birliği ile Kıbrıs Türk Toplumu arasındaki ilişkiler de ele alındı.

Toplantıda, Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli ve Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan hazır bulundu.