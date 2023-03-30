CTP heyeti, KTMMOB’yi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

Görüşmede, Tunç Adanır başkanlığındaki KTMMOB yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

KTMMOB’ye bağlı meslek odalarından uzmanlar, CTP heyetini deprem konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirdi.

Görüşmede, ülkemizde depremle ilgili yapılması gerekenler, yapı stoku güvenliği ve denetimi konuları ele alındı. Bazı CTP milletvekillerinin de katıldığı görüşmede ayrıca, imar ve KTMMOB yasaları ile ilgili konular da ele alındı, fikir alışverişinde bulunuldu.