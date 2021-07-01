CTP Girne’de sokakta “Susmayacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) sokağa indi, dün Girne’de eylem gerçekleştirdi. Girne’de ellerinde pankart ve bayraklarla yürüyüş gerçekleştiren kalabalık, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ni protesto etti. Çözüm ve barış vurgusu yapılan eylemde, askeri üsler de protesto edildi, Kutlu soruşturması için çağrı yapıldı.

Gerçekleşen eyleme, partililerin yanı sıra, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekilleri katıldı.

Kalabalık, yürüyüş sırasında “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez”, “Birlik Mücadele Dayanışma”, “Bu Memleket Bizim, Biz Yönetelim” gibi sloganlar attı, ellerinde pankartlar taşıdı.

Eylemler, 1 Temmuz Perşembe Güzelyurt ve 6 Temmuz Salı günü Lefkoşa’da devam edecek.

Fotoğraflar: Burçin Aybars