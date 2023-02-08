CTP depremden etkilenen bölgeler için yardım toplamaya başlıyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı Türkiye’nin Güneydoğusunda gerçekleşen yıkıcı depremden etkilenen bölgeler için yardım kampanyası başlattı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı Türkiye’nin Güneydoğusunda gerçekleşen yıkıcı depremden etkilenen bölgeler için yardım kampanyası başlattı. Belediyeler ve CTP Gençlik Örgütü’nün başlattığı kampanyaya ek olarak 6 ilçe binasında yardım toplamaya başlayan CTP, tüm Kıbrıs Türk halkını bu yardım kampanyasına katılmaya davet ediyor. İlçe binalarında toplanan yardımlar, en kısa sürede Türkiye’de depremden zarar gören bölgelere iletilecek. Yapılacak olan yardımlarda talep listesi şu şekilde:
Palto-Mont
Yağmurluk
Bot-Çizme
Kazak
Pantolon
Atkı, bere, eldiven
Çorap
İç çamaşırı
Çadır
Yatak
Döşek (Çadır için)
Battaniye
Uyku Tulumu
Soba, ısıtıcı
Tüp
Termos
El Feneri
Powerbank
Jeneratör
Dayanıklı Gıda (Konserve)
Çocuk Maması
Temizlik ve Hijyen Malzemesi
Kadın pedi
El dezenfektanı
Islak mendil-Tuvalet Kağıdı
Cici bebe
Biberon-Emzik
Bebek giysisi
Çocuk bezi
Süt
Şişe su