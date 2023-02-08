CTP depremden etkilenen bölgeler için yardım toplamaya başlıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı Türkiye’nin Güneydoğusunda gerçekleşen yıkıcı depremden etkilenen bölgeler için yardım kampanyası başlattı. Belediyeler ve CTP Gençlik Örgütü’nün başlattığı kampanyaya ek olarak 6 ilçe binasında yardım toplamaya başlayan CTP, tüm Kıbrıs Türk halkını bu yardım kampanyasına katılmaya davet ediyor. İlçe binalarında toplanan yardımlar, en kısa sürede Türkiye’de depremden zarar gören bölgelere iletilecek. Yapılacak olan yardımlarda talep listesi şu şekilde:

Palto-Mont

Yağmurluk

Bot-Çizme

Kazak

Pantolon

Atkı, bere, eldiven

Çorap

İç çamaşırı

Çadır

Yatak

Döşek (Çadır için)

Battaniye

Uyku Tulumu

Soba, ısıtıcı

Tüp

Termos

El Feneri

Powerbank

Jeneratör

Dayanıklı Gıda (Konserve)

Çocuk Maması

Temizlik ve Hijyen Malzemesi

Kadın pedi

El dezenfektanı

Islak mendil-Tuvalet Kağıdı

Cici bebe

Biberon-Emzik

Bebek giysisi

Çocuk bezi

Süt

Şişe su