CTP Çatalköy Ocak Örgütü, belediyenin sahipsiz olmadığını vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Çatalköy Ocak Örgütü, Çatalköy Belediyesi’nin ve bölgenin sahipsiz olmadığını, Çatalköy ve Arapköy’ün Girne Belediyesi ile birleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Çatalköy Ocak Örgütü, hazırladığı bildirileri bölge halkına dağıttı ve belediye önünde basın açıklaması yaptı. Bildiri dağıtımına CTP Çatalköy Belediye Başkan adayı Ceyhun Kırok ve bazı CTP’li milletvekilleri de katıldı. Açıklamada, mevcut belediye başkanının belediyenin battığını itiraf ettiği vurgulanırken, CTP’nin Çatalköy Belediyesi’ni yönetmeye aday olduğu da belirtildi. Yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Çatalköy sahipsiz değildir! Onlar batırdı, biz kurtaracağız!

Hükümetin oldubittiye getirmeye çalıştığı Belediyeler Reformu’na göre Çatalköy ve Arapköy’ün de Girne Belediyesi’ne bağlanması planlanıyor.

Bu birleşmenin en ateşli savunucularından biri olan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, katıldığı bir televizyon programında (2 Mart 2022) Çatalköy Belediyesi’nin battığını ve hizmet veremez duruma geldiğini söyledi.

Hulusioğlu hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi yaşananların üstünü örtmek için Çatalköy Belediyesi’nin bir an önce Girne Belediyesi’ne bağlanması gerektiğini belirtti.

12 yıldır görevde olan bir belediye başkanının bölge halkının ne düşündüğünü önemsemeden yangından mal kaçırırcasına yapmış olduğu bu açıklamalar suçunu itiraf eder niteliktedir.

CTP Çatalköy Ocak Örgütü, Çatalköy Belediyesi’ni yönetmek için adaydır ve uzun süredir çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm ayrıntılarıyla ele alınmadan ve altyapısı hazırlanmadan yapılacak bir birleşmenin sorunları çözmesi mümkün değildir.

Çatalköy halkı adına soruyoruz!

Mevcut Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’na aşağıdaki soruları soruyoruz! Sorularımıza mutlaka yanıt beklediğimizi ve her bir yanıtın 12 yıllık birikimin somut verileriyle desteklenmesi gerektiğini de hatırlatırız.

Çatalköy Belediyesi niye batmıştır?

Belediye Başkanının bahsettiği birleşmenin Çatalköy ve Arapköy halkına yararları nelerdir?