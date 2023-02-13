CTP: “Afet sonuçlarının bu şekilde olmaması için büyük gayretle çalışacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye’deki 10 ili etkileyen deprem nedeniyle yaptığı açıklamasında, “Bu boyuttaki doğal afetlerin sonuçları itibariyle bu şekilde yaşanmaması amacıyla üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek için büyük bir gayretle çalışacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz” denildi.

Açıklamada, depremzedelerin aranıp bulunması, kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerine teslim edilmesi çalışmalarında Kıbrıslı Türk arama – kurtarma ekiplerinin insanüstü bir gayretle çalıştıkları vurgulandı.

Böylesine büyük acıların bir daha yaşanmamasının dilendiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin Güney ve Güney Doğu Anadolu illerini etkileyen deprem nedeniyle yaşadığımız kayıplar ülkemizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Depremin ardından yaşanan yıkım nedeniyle enkaz altında kalan depremzedelerin aranıp bulunması, kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerine teslim edilmesi çalışmalarında Kıbrıslı Türk gruplar da insanüstü bir gayretle çalışmışlardır. Arama kurtarma çalışmalarına katılan yurttaşlarımız bu önemli insani görevi en iyi şekilde yerine getirmişlerdir. Bu zor koşullar altında görevlerini layıkıyla yerine getiren başta Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personelleri olmak üzere tüm kamu görevlileri, sağlık çalışanları, gönüllü ekipler, medya mensupları ve sayıları iki yüzün üzerinde yurttaşımıza sağlamış oldukları katkılar için teşekkürü bir borç biliriz.

Gerek Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol kafilesinin arama kurtarma çalışmalarında gerekse diğer illerdeki arama kurtarma çalışmalarında yer alan tüm yurttaşlarımıza ve kamu görevlilerine yürekten teşekkür eder, böylesine büyük acıların bir daha yaşanmamasını dileriz.

Bu boyuttaki doğal afetlerin sonuçları itibariyle bu şekilde yaşanmaması amacıyla üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek için büyük bir gayretle çalışacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz. “