Sonay Adem, kabri başında anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski milletvekillerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yapan Sonay Adem, bu sabah ölümünün sekizinci yıl dönümünde kabri başında anıldı. Mağusa’da gerçekleştirilen anma törenine CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri, adaylar ve Adem’in ailesi ile çok sayıda seveni katıldı.

Konuşmalar yapılarak Adem’in hatıralarının ve fikirlerinin hatırlatıldığı tören, mezarına çiçek konmasıyla son buldu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli:

“Barış ve emek mücadelesine katkısı hiç unutulmayacak”

Anma töreninde konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Sonay Adem’in Kıbrıs Türk siyasi yaşamında derin izler bıraktığını belirterek “Bu ülkedeki emek, demokrasi, adalet ve barış mücadelesinin en öndeki liderlerinden bir tanesiydi” dedi.

Sonay Adem’in halkla kurduğu güçlü bağa, güvenilir kişiliğine ve mücadeleci duruşuna dikkat çeken İncirli, sosyal güvenlik alanında gerçekleştirdiği reform niteliğindeki çalışmaların ülkeye bıraktığı kalıcı eserlerden biri olduğunu vurguladı. Sonay Adem’in yalnızca siyasi mücadelesiyle değil, insanlara duyduğu sevgi ve samimiyetiyle de hatırlandığını belirten İncirli “Ben hepinizin huzurunda bir kez daha Sonay Adem’in anısı önünde saygıyla ve sevgiyle eğiliyorum. Ruhu şad olsun” sözleriyle konuşmasını tamamladı.