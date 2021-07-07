Creditwest tarım ve hayvancılığı geliştirmeye devam ediyor

Dünya çapında yaşadığımız Covid-19 salgını, piyasalarda en önemli stratejik sektörün tarım ve zirai üretim olduğu bir kez daha ispatladı. Günlük yaşamda kullandığımız birçok üründen vazgeçebileceğimizi ancak tarım ve beslenme konusunun ne kadar zaruri ihtiyaç olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Creditwest Bank, özellikle 2014 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs’taki tarım sektörü için yoğunluklu olarak çalışarak Kıbrıs çiftçisinin, süt üreticilerinin, kuru tarımcılar ve sulu tarım ile ilgilenen üreticilerin tüm ihtiyaçlarını tedarik etmek (ilaç, gübre, yem, mazot, tohum, fide, sulama vb.girdilerin) için uygun şartlarda finansal destek amacıyla Emek Kart’ı da piyasaya 2019 yılında sunmuştu.

EMEK KART İLE TÜK ALIŞVERİŞLERİNDE 180 GÜN, DİĞER SATIŞ NOKTALARINDA 90 GÜN SONRA FAİZSİZ ÖDEME İMKANI

Emek Kart, tarım faaliyetleri ile uğraşan üreticilerimizin tüm ihtiyaçlarını herhangi faiz ödemeden 90 gün sonra ödeme imkanı yaratmak üzerine kurgulanmıştır. Üreticiler, Emek Kart ile yaptıkları harcamaları herhangi faiz veya masraf ödemeden 90 gün sonunda ödeyebileceği gibi, 90 gün sonunda uygun ödeme koşulları ile 12 aya kadar taksitlendirilebilmektedir.

TÜK ile Creditwest Bank arasında yapılan özel anlaşma ile Emek Kart’la yapılan alışverişler 180 gün sonra faizsiz olarak ötelenebiliyor. Böylelikle yapılan alışverişlerin ödemesiz süre kullanılarak ötelenmesi ve buna ek olarak isteğe bağlı bir şekilde taksitlendirilmesi üreticimizin gider kalemlerindeki maliyeti düşürdüğü gibi, ülke üreticilerinin rahat bir nefes almaları sağlanmaktadır.

Emek Kart, üreticilerimizin mazot, gübre, tohumluk arpa, hayvan yemi, fide, tarım aletleri ve ekipmanları, zirai ilaç vb. alımlarında kullanabilmektedir.

ÜRETİCİLER NE DEDİ?

Zehra Çaltılı(Küçükbaş Hayvan Üreticisi-Çınarlı): Çok uzun yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşıyoruz. Bu yıl da kurak geçtiği için yem alımımız çok fazla oluyor. Emek Kart’ı yem alımı ve diğer tarım alışverişleri için kullanıyoruz. Özellikle Creditwest Bank çalışanlarının ilgi ve alakasından çok memnunuz.

Rezvan Bağcı(Küçükbaş Hayvancılık-Topçuköy): Topçuköy’de uzun yıllardır hayvancılık yapıyoruz. Hayvan üretimi ve yetiştirmesi çok meşakatli bir meslek. Üretim maaliyetlerimiz her geçen gün artmaktadır. Gider kalemlerini düşürmek bu meslekte çok önemlidir. Emek Kart, TÜK satış noktalarında 180 güne kadar geri ödemesiz alışveriş imkanı sağlamaktadır. Bu sebeple kartı tercih ettik.

Gülen Kantara(Hayvan Yetiştiriciliği-Çınarlı): Hayvan yetiştiriciliği ve süt üretimi ile uğraşıyoruz. Üretim aile mesleğimizdir. Zor şartlarda üretim yapıyoruz. Özellikle bazı dönemlerde nakit yerine kredi kartı ile alışveriş bizlere önemli bir rahatlama sağlıyor. Creditwest Bank’ın çalışanları bizlere ulaşarak Emek Kart ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirdiler. EMEK Kart’ın tüm üreticilere faydalı olacağına inanıyorum.

Orbay Akıntuğ (Hayvan yetiştiriciliği): Emek Kart’ı kullanmaktan çok memnunuz. Emek Kart’ı hayvanlarına arpa, mısır ve soya yemi almak için kullanıyoruz. Emek Kart’ı 12 taksitlendirme ve TÜK’te 6 ay, diğer noktalarda 3 ay öteleme yapmasından dolayı başka üreticilere de önerdik. Özellikle çalışanların ilgisi ve her al ulaşılıyor olmaları da çok güzel bir özellik.

Menteş Uyguner(Patates Üreticisi-Yeşilköy Kooperatifi): Emek Kart’ı tohumluk patates alımı sırasında kullanıyorum. Emek Kart’ın Toprak Ürünleri Kurumu’nda 6 ay, anlaşmalı yerlerde ise 3 ay sonra ödeme imkanı sunması önemli bir avantaj sağlıyor. Emek Kart’ı tüm üreticilere tavsiye ederim.