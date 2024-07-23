Creditwest Bank, ‘Local Pay’ mobil ödeme yöntemini yeniledi

Creditwest Bank, 2018 yılında kullanıma sunulan yeni nesil mobil ödeme sistemi ‘Local Pay’in güncellendiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, ‘Local Pay’in, özel kampanyalar ve çarkıfelek özelliği ile 2 katı puan kazanma fırsatları sundu belirtildi.

‘Local Pay’’in, Kıbrıs’ın kuzeyinde 1000'den fazla, Türkiye'de ise 26.binden fazla noktada mobil ödeme kolaylığı sağladığı belirtilen açıklamada, uygulamanın fırsatları şöyle özetlendi:

“Uygulamayı telefonlarına indiren kullanıcılar, herhangi bir banka kredi kartlarını ekleyerek doğrudan kartından veya eklediği kartlarından top-up para yükleyerek ve Creditwest Bank hesaplarından hızlı ve güvenli ödeme yapabiliyorlar. Ayrıca uygulama üzerinden başka bir ‘Local Pay’ kullanıcısına para göndermek de mümkün... ‘Local Pay’ temassız ve güvenli ödeme yapma imkanı sunarken ‘x2 Local Pay’ puanı kazanma avantajı da sunuyor. Her harcamada puan kazanmanın yanı sıra Çarkıfelek özelliği ile 100 bin TL'ye kadar ‘Local Pay’ puan kazanma şansı da kullanıcıları bekliyor. Ayrıca Türkiye’de üye iş yerlerinde yapılan alış verişlerde %15’e varan anında iade imkanı da sunuyor. “

Uygulamanın işletmelere de avantaj sağladığı belirtilen açıklamada, “Marketlerden restoranlara, benzin istasyonlarından elektrik kurumuna kadar geniş bir yelpazede hizmet veren işletmeler, Local Pay sayesinde hem pos cihazı maliyetlerinden kurtuluyor hem de ödeme süreçlerini hızlandırıyor” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Creditwest Bank dünyadaki yeni nesil teknolojileri kendi iç yazılımı ile adaya taşımaya devam ediyor ve kullanıcılarına dünya standartlarındaki dijital yenilikleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Yenilenen ön yüzü ile daha dinamik ve yenilikçi bir tasarım sunarken aynı zamanda da temassız ve güvenli ödeme imkanı sunanan Local Pay, kullanıcılarına bir birinden güzel kampanyalar sunuyor. Yenilenen Çarkıfelek özelliği ile her hafta 100.000 TL'ye kadar ekstra puan kazanma fırsatı da sunarken, yeni kullanıcılarına ise 200 TL değerinde hoş geldin puanı kazandırıyor. Ayrıca 23/07/2024 – 26/08/2024 tarihleri arasında 1,500 TL ve üzeri ödemelerde 150 TL geri iade kampanyası ile de kullanıcılarını harcadıkça kazandırmaya devam ediyor.

Local Pay, Creditwest Bank'ın teknoloji alanındaki yatırımlarının ve müşteri odaklı hizmet anlayışının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Yenilikçi özellikleri ve sunduğu avantajlarla Local Pay, mobil ödeme deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.”