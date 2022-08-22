Creditwest Bank ile Girne Belediyesi arasında işbirliği

Girne Belediyesi’ne ait faturalar Creditwest Bank veznelerinden, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve West Notifier uygulaması üzerinden abonelik ekleyerek fatura günü bildirim alınıp, istenen anda ödeme yapılabiliyor. Creditwest Bank müşterileri otomatik ödeme talimatı vererek de Girne Belediyesi’ne ait faturaların düzenli olarak ödenmesini sağlayabiliyor.

Su faturaları, emlak vergisi, iş yeri vergisi, park cezası, ve diğer belediye faturaları internet üzerinden ve West Notifier uygulaması ile anlık olarak şubeye gitmeden ödenebiliyor.

Girne Belediye hizmetlerinin Creditwest Bank üzerinden anında ödenmesi ile ilgili anlaşmaya Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ve Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer imza koydu. İmza toplantısına Creditwest Bank Girne Şube Müdürü Caner Demircioğlu ve Yönetmen Sevtap Mağaracı ile Girne Belediyesi yetkilileri katıldı.

Güngördü: Bulunduğunuz yerden belediye ödemelerini anlık yapabilmek gerekiyor

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Belediye hizmetleri yürütülürken insanların belediyeye kolay ulaşabilmesi, belediye ile olan iletişimlerini en kolay şekilde yapabilmesinin günümüzde şart olduğunu belirtirken, bu çağdaş olanakların en önemlisinin vatandaşların belediyeden aldıkları hizmeti, kolay hızlı ve doğru bir şekilde ödemeleri olduğunu söyledi. Güngördü ‘Bugün yaptığımız bu sözleşme ile Creditwest Bank ve Girne Belediyesi arasında zaten var olan bu bağlar daha çağdaş bir çizgiye gelmiştir. Dolayısıyla hizmet alan ve hizmet verenin iş akışında önemli bir zaman kazanımı sağlandı’ diye konuştu.

Ülkemizde artık yaşamın pahalı olması ve ulaşım maliyetlerinin artması ile insanların bulundukları noktadan belediye veya başka bir kuruma ödemelerinin anında gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirten Güngördü, Creditwest Bank ailesine her zaman sağladıkları işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Zaheer: Kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile finans teknolojisi alanında iş birliği yapmaya hazırız

Konu ile ilgili bilgi veren Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın altyapısına sürekli yatırım yaptığını ve müşterilerinin bulundukları yerden bir çok bankacılık işlemini dijital kanallarımızdan pratik bir şekilde yapabildiğini, banka olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya bundan sonra da devam edeceklerini belirtti.

Zaheer, bugüne kadar Kıbrıs halkının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik birçok bankacılık ürünü, hizmeti ve uygulaması geliştirdiklerini, kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile finans teknolojisi alanında iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Her konuda iş birliğine hazır olan Girne Belediyesi'ne başkan nezdinde teşekkür etti.