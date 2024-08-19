Creditwest Bank “hibe ve girişimci kredi paketi” sunuyor

Creditwest Bank, kadınların sektördeki yerlerini güçlendirmeyi ve yaratıcı projelerinin hayata geçmesini desteklemek amacıyla Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi işbirliğinde “Projeni Anlat Yeniliğin Öncüsü Ol!” adlı proje yarışmasını hayata geçiriyor.

Creditwest Bank 30. yılını kutlarken, tarımda inovasyon ve yenilikçi yaklaşımlarıyla fark yaratan Kadın Girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

Creditwet Bank, kadın girişimcilerin tarım sektöründeki potansiyelini ortaya çıkarmak ve desteklemek amacıyla düzenlediği yarışmada, sektördeki yenilikçi çözümleri teşvik etmeyi ve kadınların tarımda liderlik rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Yarışma, tarımda kadın girişimcilerin geliştirdiği yenilikçi projeleri kapsayarak çeşitli kategorilerde değerlendirilecektir. Katılımcılar, toprak yönetimi, tarım teknolojileri, sürdürülebilirlik ve İnovasyon gibi alanlarda projelerini sunma fırsatına sahip olacaklar.

"Yarışmaya 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla başvurular alınmaya başlanmış olup, 25 Eylül 2024 tarihinde sona erecektir. Başvuru sürecinde, katılımcıların projelerinin detaylarını, hedeflerini ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını içeren kapsamlı başvuru formu ile birlikte Proje sunumlarının detayını içeren niyet mektuplarını sunmaları gerekmektedir. Başvurular, Creditwest Bank web sitesi üzerinden veya Creditwest Bank şubelerinden yapılabilecektir. Yarışmanın kazananları, jüri tarafından değerlendirildikten sonra ödül töreni Ekim ayında yapılacaktır. Katılımcılar, yarışma ile ilgili tüm koşul ve detaylara Creditwest Bank'ın resmi web sayfalarından erişim sağlayabileceklerdir."