Creditwest Bank gönüllü tiyatro kulübü oyunu "Drama Latte"de son perde

Creditwest Bank'ın gönüllü tiyatro çalışanlarından oluşan Tiyatro kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahneye çıktıkları "Drama Latte" adlı komedi oyunuyla son kez sahne alıyor. Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına düzenlenen tiyatro oyunu, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt'ta toplam 7 kez izleyiciyle buluşmuştu.

Son Oyun 18 Mart'ta Lefkoşa'da

Yoğun ilgi gören "Drama Latte"nin final oyunu, 18 Mart Salı saat 20.00'de Lefkoşa KTÖS Konferans Salonu'nda sahnelenecek. Son kez izleyiciyle buluşacak olan oyun, hem kahkaha dolu anlar yaşatacak hem de kanserle mücadeleye destek olacak.

"Farkındalık Yaratmanın Önemi Büyük"

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, tiyatro oyununa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışanların bu projeye verdiği emeğe teşekkür etti. Kanserle mücadelede farkındalık yaratmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada, bu tür projelerin erken teşhis konusunda bilinçlenmeye katkı sağladığını ifade etti.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Erdoğan Kavaz ise yardımlaşmanın ve birlik olmanın gücüne dikkat çekerek, "Gülmeye ve bir arada olmaya ihtiyacımız var. Bu oyun, hem eğlendiriyor hem de önemli bir sosyal sorumluluk misyonu taşıyor" dedi.

Alınan biletler ile KHYD'ne Bağışta Bulunuluyor

Final oyununu izlemek isteyenler, biletlerini Creditwest Bank şubelerinden, Gişe Kıbrıs'tan veya tiyatro günü kapıdan 200 TL karşılığında temin edebilirler. Eğlence ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren bu anlamlı geceye tüm halkımız davetlidir.