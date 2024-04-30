“Çözümsüzlüğe karşı iki toplum omuz omuza”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutladı, halkı yarın yapılacak iki toplumlu etkinliğe davet etti.

Yazılı bir açıklama yapan Maviş, "1 Mayıs’ın birleştirici gücünün çözüm ve barışa giden adil ve eşit bir gelecek inşa etmesi dileği ile: Yaşasın 1 Mayıs!" ifadelerini kullandı.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, Kıbrıs sorunun çözümü için mücadele vermeye devam edeceklerini belirterek, "Toplumlar arasındaki barışı geliştirmek için ‘gerçekleştirebilir çözümler’ tasarlamak amacıyla kurumsal örgütler ile işbirliği içinde hareket edeceğiz" dedi.

İki toplumlu şeklinde gerçekleşecek olan 1 Mayıs yürüyüşü, yarın saat 11.00'de ara bölgedeki Dayanışma Evi önünde olacak:

Maviş'in açıklaması şöyle:

"Adamızın her iki tarafında izlenen toplumları ötekileştirme politikalarına, hoşgörüsüzlüğe, yabancı düşmanlığına, şiddet kültürüne, özgürlüklerin yok sayılmasına ve şövenizme vereceğimiz en güzel cevap, iki toplumun bir arada omuz omuza durmasıdır.

Barışa olan istencimizi, ortak vatan arzumuzu, toplumsal varoluş ve temel haklarımıza ulaşım mücadelemizi iki toplumun omuz omuza duracağı 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nde birlikte deklare edeceğiz.

‘Holguin’in çabalarının toplumlarda karşılık bulmasını istiyoruz'

Bu ortak mücadele gününde siyasi eşitlik temelinde kapsamlı, adil, iki toplumlu ve iki kesimli federal çözüm için resmi müzakerelerin başlaması, teknik komiteler çerçevesinde güven yaratıcı önlemlerin konuşulması çağrımızı yineliyor, Holguin’in çabalarının toplumlarda karşılık bulmasını istiyoruz.

‘Genç jenerasyonlar ‘barış imgesi’ altında süreçte rol almalıdır.’

Çözümsüzlüğün yarattığı belirsizlikleri her iki toplumda aşabilmek için sorunun bir parçası olmamış yeni jenerasyonların ‘barış’ imgesi altında daha fazla rol alması, liderlerin aksine iki toplumun yakınlaşmasına hız katacağına inanıyoruz. Ne kadar zor olursa olsun, sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı benimsediğimiz gibi, ‘sorunun değil çözümün parçası olma’ siyasetimizi sürdüreceğiz.

‘Kıbrıs Sorunu, bizlere sorunu yaratanlar tarafından miras bırakılmıştır.’

Kıbrıs Sorunu, bizlere sorunu yaratanlar tarafından miras bırakılmıştır. Bu miras her iki topluma gözyaşı, bölünme getirmiş, yeniden birleşme adımlarının en kapsamlısı olan 2004 ve 2017’de ise sorunu yaratanlar tarafından heba edilmiştir.

‘Gerçekleştirilebilir çözümler tasarlamak amacıyla kurumsal işbirliği’

Statükoyu yaratanların çözüm perspektifi ile çözümsüzlüğün devam edeceğinin, ezbere cümleler ile yol yürünemeyeceğinin farkında olmalıyız. Bu yüzden toplumlar arasındaki barışı geliştirmek için ‘gerçekleştirebilir çözümler’ tasarlamak amacıyla kurumsal örgütler ile işbirliği içinde hareket edeceğiz.

YAŞASIN ORTAK 1 MAYIS!

Savaşı yaşamış toplumlar olarak barışın değerinde birleşmemiz ve bölünemeyecek kadar küçük, hepimizi kucaklayabilecek kadar büyük adamızda yeniden bir araya gelmemiz yakın gelecekteki ortak hedefimizdir.

1 Mayıs’ın birleştirici gücünün çözüm ve barışa giden adil ve eşit bir gelecek inşa etmesi dileği ile:

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın İşçinin ve Emekçinin Mücadele Günü!