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COVID19: 13.007 test, 48 yeni vaka

COVID19: 13.007 test, 48 yeni vaka

"Toplam 13.007 test yapıldı, 48 pozitif vakaya rastlandı " 

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.007 olup, 48 pozitif vakaya rastlanmıştır"

29 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

8 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.007   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48        

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.843.479        

Toplam Vaka Sayısı: 94.080                 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.285                         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 561              

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 555          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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