Covid aşısı: Oxford-AstraZeneca aşısı ABD'de güvenli bulundu

Oxford-AstraZeneca aşısı ABD'de yapılan denemelerde güvenli bulundu. ABD'nin yanı sıra Şili ve Peru'dan da insanların katıldığı 32 bin kişiyi içeren 3. faz çalışmasında, aşının Covid-19 belirtilerini önlemde yüzde 79, ölümleri engellemede yüzde 100 başarılı olduğu görüldü.

Son dönemde bazı ülkelerde endişe yaratan aşının kanda pıhtılaşma yarattığına dair hiçbir bulgu görülmedi.

Geçen hafta çok sayıda Avrupa Birliği (AB) ülkesi aşıyı uygulamayı durdurmuş, Avrupa İlaç Ajansı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) incelemelerinin ardından aşı olanlardaki pıhtılaşma oranının aşı olmayanlardakine benzer çıktığı açıklanmıştı.

Rochester ve Columbia Üniversitelerinin sonuçlarını açıkladığı 3. faz çalışması, aşının 65 yaş üzerindeki insanlarda kullanımına onay vermeyen ülkelerdeki durumu da değiştirebilir.