"Covid-19 hastalarıyla, temaslılar aynı merkezlerde tutuluyor"

Sağlık alanından dört örgüt Covid-19 hastalarıyla, temaslıların aynı merkezlerde tutulduğunu iddia etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası adına yayımlanan ortak açıklamada, Sağlık Bakanlığının ayrıca sağlık çalışanlarını ayrı ayrı merkezlere dağıtarak sağlık hizmetlerinin niteliği düşürdüğü, hastaların riske atıldığı da iddia edildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve bürokratlarının artan vakalar karşısında kapsamlı çözümlerden ve organizasyondan uzak, günübirlik çözümler ürettiği iddia adildi.

Hastane kapasitesiyle ilgili yeterli düzenlemeler yapılmadığı için Covid-19 pozitif hastalarla temaslıların mevcut sistemde 6 pandemi otelinde bir arada tutulduğu savunulan açıklamada, “Vaka sayısı arttıkça özellikle pandemi otellerindeki hastalarımız sağlık hizmetine erişimde ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu konuyu aylardır defalarca dile getirmemize rağmen, Sağlık Bakanlığı maalesef organizasyonu sağlayamamıştır. Sonuç olarak artan vaka ve temaslı sayısına karşın zaten yetersiz olan insan iş gücü kaynaklarımız, gereksiz şekilde ayrı ayrı merkezlere dağıtılarak daha da yetersiz hale getirilmekte; sağlık hizmetlerinin niteliği düşürülüp hastalar riske atılmaktadır” denildi.

Sağlık kapasitesi ihtiyaca uygun hale getirilemediği için, Covid-19 hastalarının hastanelerde takip edilemediği savunulan açıklamada, hastane dışı tedavi merkezlerinin (Covid -19 pozitif pandemi otelleri) gerekli donanımlara kavuşturulup nitelikli hasta takip ve tedavisi yapılabilecek şartların oluşturulmasının elzem olduğu ifade edildi.

Ülkenin içinde bulunduğu sosyoekonomik kaosun sorumlusunun “tek başına davranmayı alışkanlık haline getiren” Sağlık Bakanı olduğu da savunuldu.

Açıklamada, “Bu pandeminin tüm dünyada bitmeden ülkemizde de bitmeyeceği; ileriki dönemlere hazırlıkların hız kesmeden yapılması; başta hekim-hemşire olmak üzere yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdamının yapılması; Covid-19 dışı hastaların birinci dalgadaki gibi olumsuz etkilenmesine izin verilmeden ayrı ekiplerin oluşturulması gerekliliği çeşitli kereler vurgulanmıştır” denildi.